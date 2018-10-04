بالصور.. لص فشل بسرقة سوق في الكويت فحطم محتوياته

فشلت محاولات لص بسرقة أي شيء من أحد الأسواق المركزية في الكويت، بعدما اختبأ فيه منتظرًا مغادرة الموظفين، فحطم المكان انتقامًا.

وفي التفاصيل، فوجئ العاملون بسوق في منطقة الفحيحيل، أمس الأربعاء، بشخص عبث بمحتويات السوق، فقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية، حيث انتقل رجال الأمن لموقع البلاغ، وتبين أن المجهول حاول تحطيم ماكينة سحب آلي تابعة لأحد البنوك، وعندما فشل في تحقيق هدفه هشّم ماكينات الكاشير، لكنه لم يجد فيها أيضًا أي مبالغ مالية.

ووثقت كاميرات مراقبة في السوق ما فعله اللص، الذي لم يكشف عن وجهه، كونه كان ملثمًا، لكنه ظهر وبيده ساطورًا.

وقال مصدر أمني، إن “أحد الشركاء في السوق رجح أن يكون الشخص قد دخل أثناء أوقات العمل الرسمي واختبأ في مكان ما بعيدًا عن أعين الموظفين وكاميرات المراقبة وانتظر حتى تم إغلاق الأبواب ليلًا، وفعل ما فعل”، مضيفًا “أن جميع أموال السوق توضع في خزينة بالسرداب لا يعرف أحد طريقها سوى المختصين بالأمور المالية”.

وأضاف المصدر أنه “من الملاحظ أن اللص على دراية كاملة بالسوق ويعرف آلية الباب الخلفي الذي يتم فتحه من الداخل، ومن المرجح أنه قام بمعاينة المكان قبل تنفيذ عمليته، وباستدعاء الحارس المكلف بتأمين الموقع، ذكر أنه كان نائمًا ولم يشعر بأي تحركات غريبة أو مريبة في المكان طيلة الليل، وتم تسجيل قضية شروع بالسرقة”.