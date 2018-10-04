نساء عربيات يستدرجن لأزواجهن فتيات لممارسة الرذيلة

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الخميس، القبض على 3 سيدات متهمات باستدراج الفتيات إلى منازلهن من أجل تقديمهن لأزواجهن لممارسة الرذيلة، وتصويرهن لابتزازهن بعد ذلك.

وجاء القبض على المتهمات (فاطمة وأسماء ونوال) في منطقة شبرا بالعاصمة القاهرة، بعدما تلقت الجهات الأمنية عدة بلاغات من سيدات، تفيد بتعرضهن للابتزاز من قبل تشكيل عصابي متخصص في استدراج الفتيات إلى أحد البيوت المشبوهة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمات الثلاث أقمن مع أزواجهن شبكة دعارة تعمل على استدراج الفتيات والسيدات من على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض بيع ملابس مهربة لهن، ليتم بعد ذلك تخديرهن، ومن ثم قيام أزواجهن بمعاشرتهن وتصويرهن عاريات.

وبّينت التحريات أن أزواج المتهمات الثلاث يستغلون تلك الصور والمقاطع في إجبار الفتيات والسيدات على دفع أموال طائلة لهم، مقابل عدم نشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها، أحالت الجهات الأمنية المتهمات إلى النيابة العامة لاستكمال اللازم بشأنهن.