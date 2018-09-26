مصر.. مسؤول بنكي يستولي على 1.4 مليون دولار من حساب عميل‎

ألقت الشرطة المصرية القبض على مسؤول سابق بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك في محافظة الجيزة عقب استيلائه على مبلغ مليون و374 ألف دولار بأوامر تحويلات مزورة وإيداعها في حساباته الخاصة.

وكشفت التحريات أنه تم الكشف عن قيام مسؤول سابق بخدمة كبار العملاء بالبنك باختراق حساب أحد العملاء والاستيلاء على مبلغ مليون و374 ألف دولار أمريكي بعد قيامه بعمل أوامر تحويل مزورة لحساب شركتين لتداول الأوراق المالية وإيداع المبلغ في الحسابات البنكية الخاصة به.

وألقت قوة أمنية القبض على المتهم وبمواجهته اعترف باشتراكه مع شخصين آخرين في الاستيلاء على المبلغ المالي وأنكر واقعة التزوير.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.