الشرطة اليمنية تعتقل متهمين بإطلاق نار على فتاتين في عدن

أعلنت الشرطة اليمنية في عدن، الأحد، أنها ألقت القبض على شخصين متهمين بقتل فتاة عشرينية وإصابة صديقتها، شمال المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لشرطة عدن في بيان، إن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين متهمين بمقتل فتاة وإصابة رفيقتها، ورمي جتثيهما أمام مستشفى الصداقة شمال عدن”.

وأوضح البيان أن “المتهم الرئيس في القضية أطلق النار على الفتاتين أثناء صعودهما إلى إحدى المركبات، حيث أن سائق المركبة سارع للهروب من المكان”.

وأضاف أن “ذلك دفع سائق السيارة إلى رمي جتثيهما على جانب طريق رئيسي مقابل مستشفى الصداقة شمال عدن”، فيما أفادت التحقيقات أن السائق ظن أن مطلق النار على الفتاتين هو شقيقهما أو قريبهما.

وتمكنت شرطة منطقة البساتين وبالتعاون مع إدارة أمن عدن من القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة وسائق السيارة عقب عمليات بحث وتحرٍ مكثفة.

وأشارت الشرطة إلى أنها “ألقت القبض على المتهم الرئيس في إحدى شقق منطقة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان، فيما لايزال المتهم الثالث فارًا، حيث تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث عنه”.

وكان مواطنون عثروا على جثة فتاة عشرينية وبجانبها فتاة أخرى إصابتها بليغة، بالقرب من مستشفى الصداقة الحكومي شمال عدن، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن الجاني هو شقيق الفتاة، وهو الأمر الذي نفته الشرطة.