الكويت.. القبض على المتهم بالسطو على بنك الخليج والكشف عن جنسيته

ألقت أجهزة الأمن الكويتية مساء اليوم السبت، القبض على المتهم بتنفيذ عملية سطو مسلح على بنك الخليج في منطقة حولي يوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن “الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم بالسطو المسلح على بنك الخليج في منطقة حولي، وهو أردني الجنسية”، بحسب ما نشر موقع “المجلس “عبر حسابه الرسمي على” تويتر”. ‎

وكان بنك الخليج في منطقة حولي في الكويت، قد تعرض يوم الخميس لعملية سطو مسلح من قبل شخص دخل مرتديًا “عباءة ونقابًا”، وبيده سلاح هدد الموظفين به، تبين لاحقًا أنه مجرد “لعبة”.

وهدد المشتبه به الموظفين، بتسليمه النقود وإلا سيطلق النار ويفجر نفسه، وفرّ وبحوزته 4500 دينار (14,850 دولار).

وكشف بنك الخليج في حسابه الرسمي في موقع “تويتر” تفاصيل الواقعة، مؤكدًا وقوع سطو مسلح على أحد فروعه دون وقوع أي أضرار للعملاء أو الموظفين.

يذكر أن كاميرات مراقبة رصدت لصًا دخل متنكرًا بعباءة ونقاب إلى فرع البنك، وقد أشهر مسدسًا وهدد الموظفين به وبتفجير نفسه، متحدثًا باللهجة المصرية، حيث سطا على أموال من موظفي البنك ثم فرّ هاربًا.