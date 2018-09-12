خليجي يصدم 3 سيارات ويغني للشرطة في السجن

ارتكب مواطن كويتي حادث سير صدم خلاله 3 سيارات في منطقة “الفروانية”، فيما قالت مصادر امنية إنه لم يكن بحالته الطبيعية.

وأفادت التحقيقات بأن مرتكب الحادث كان بحالة غير طبيعية، وفقد السيطرة على مقود سيارته، وفقًا لما أوردته صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الأمن اقتادوا الكويتي إلى مركز الشرطة، وثم جرى توقيفه واحتجازه في المخفر، إلا أنه خرج عن السيطرة.

وأضافت الصحيفة أن المواطن الكويتي بدأ يغني بصوت عالٍ لفت نظر رجال الأمن والمراجعين في المخفر، إذ استرسل في غناء أغنية “عمرك سمعت بطير يحب سجانه”.