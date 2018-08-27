الاعتداء على طفلة وإنقاذ مراهق من الاغتصاب في عدن‎

في جريمتين منفصلتين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تعرضت طفلة لجريمة اغتصاب من قبل جندي في قسم شرطة حي “المعلا”، فيما أنقذت الأجهزة الأمنية طفلًا من أيدي ذئب بشري حاول استدراجه لاغتصابه في حي “دار سعد” شمال المدينة.

وذكرت مصادر أمنية وأخرى محلية متطابقة، أن أحد جنود قسم شرطة حي “المعلا” ويدعى “أ.ع.ع” نفذ جريمة اغتصاب بحق طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في منزله الكائن بمنطقة “حافون”، مشيرة بأن الطفلة المجني عليها إحدى قريباته.

وفيما لم ترد تفاصيل أخرى عن الواقعة حتى اللحظة، نشر المركز الإعلامي لشرطة عدن خبرًا عن تمكن الأجهزة الأمنية في حي “دار سعد” من إنقاذ طفل نازح من الحديدة يبلغ 15 عامًا، حاول أحد سائقي الحافلات الصغيرة استدراجه.

وأكدت شرطة عدن أن الأجهزة الأمنية تحركت فور استلامها بلاغًا عن اختطاف الطفل، وقامت بملاحقته، إلا أن الجاني ترجل عن الحافلة عقب شعوره بالمراقبة وتمكن من الفرار، فيما قامت الأجهزة الأمنية بنقل الطفل والحافلة إلى إدارة الأمن لاستكمال التحقيق في الواقعة .

وازدادت جرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل في عدن مؤخرًا، في الوقت الذي يرى مراقبون وناشطون يمنيون أن ارتفاع حدة الجريمة وانتشارها جاء عقب إفراج جماعي لمساجين على ذمم قضايا عديدة خلال الأيام الماضية من قبل وزارة الداخلية، بعد حملات إعلامية مشبوهة تبنتها وسائل إعلام إخوانية ضد التحالف العربي تحت يافطة “السجون السرية” في عدن.