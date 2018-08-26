مصر.. آخر ظهور لطفلي الدقهلية قبل مقتلهما بأيدي والدهما

تمكنت أجهزة الأمن المصري من فك غموض واقعة مقتل طفلين بالدقهلية وإعلان التفاصيل بشكل رسمي، ومن بينها صورة من كاميرا مراقبة ترصد آخر صورة للطفلين قبل تعرضهما للقتل من قِبل والدهما في وقت لاحق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك”: “إن الوالد ادّعى أنه فوجئ باختفاء نجليه ( 3و5 سنوات) عقب انشغاله بالحديث مع أحد الأشخاص”.

وأضافت أنه تم “العثور على جثتى الطفلين بنهر النيل بمدينة فارسكور بدمياط، وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق”.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة مستعينين بأحدث تقنيات التكنولوجيا لسرعة التوصل للقائمين على ارتكابها، إلا أن أفراد فريق البحث أثناء تنفيذهم لبنود الخطة تبين لهم أن سلوك والد الطفلين لا يتناسب مع هول الواقعة وفقدانه لطفليه.

وتابعت أن ذلك “دفع أفراد فريق البحث للشك فيه، ومما أدى إلى زيادة الشكوك والشبهات حول الوالد ما توصلت إليه التحريات بأن شخصيته مضطربة وتتسم باللامبالاة والاستهتار وتعاطيه للمواد المخدرة، وحديثه مع المحيطين به عن رغبته فى التحرر من مسؤولية تربية الطفلين”.

وقالت الوزارة في البيان إن والد الطفلين غافل الحاضرين لمراسم دفن طفليه عقب وفاتهما وهرب”، مضيفة “كما تأكد تواجده بمدينة فارسكور باتصاله بزوجته فى وقت متزامن مع إلقاء الطفلين بنهر النيل ومشاهدته لأحد معارفه بمنطقة كوبري فارسكور، كما رصدت كاميرا بمحطة وقود بناحية قرية حجاج بمدينة فارسكور الأب المتهم وبصحبته الطفلين داخل سيارته متوجهًا إلى كوبري فارسكور أعلى نهر النيل”.

وأوضح البيان أنه “عقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات من معلومات تبين أنه مرتكب الحادث، إذ اعترف تفصيليًا باصطحابهما صباح يوم العيد بسيارته وتوجه لزيارة أحد أقاربه، وعقب ذلك اصطحبهما لمدينة الملاهي “لاختلاق واقعة اختفائهما” ثم اصطحبهما بسيارته وتوجه بهما إلى أعلى كوبري فارسكور، وقام بإلقائهما في نهر النيل وأخبر زوجته هاتفيًا أنه فقد الطفلين”.

وذكر البيان أنه بعد ذلك “عاد لمدينة الملاهى مرة أخرى وطلب من أحد أصدقائه الاتصال بشرطة النجدة والإبلاغ عن فقد الطفلين، وتأيد ذلك بشاهدي رؤية، إذ شاهداه حال خروجه من مدينة الملاهي بسيارته وبصحبته الطفلين”.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، علل الأب المجرم ارتكابه الواقعة بسوء علاقته بزوجته واتهامها الدائم له بعدم تحمل مسؤولية تربيتهما.