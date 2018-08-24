والد “طفلي الدقهلية” في مصر يعترف بقتلهما ويكشف عن السبب

اعترف والد الطفلين الضحيتين في مصر “ريان ومحمد” بقتلهما صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه.

وادعى الأب، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المحلية، أنه ارتكب جريمته كونه “مريض نفسي”، زاعمًا أنه تخلص من الطفلين لأنه لا يستحق أن يكون والدًا لهما، لأنه ارتكب أعمالًا تسيء لسمعتهما وتمثل وصمة عار لهما عندما يكبران.

وقال في التحقيقات: “اختلقت قصة ذهابي للملاهي بصحبة الصغيرين لكن الحقيقة أني ألقيت بهما من أعلى كوبري فارسكور في المياه وادعيت اختطافهما”.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على والد الطفلين فجر اليوم الجمعة، بعد أن اختفيا في ظروف غامضة أول أيام العيد.

وأكد مصدر أمني في وقت سابق إلقاء القبض على الأب محمود السيد بعد أن اختفى من المنزل عقب تشييع جثمان الطفلين.