في تسجيل مصور.. سيدة تشنق أطفالها الثلاثة انتقاما من زوجها

قررت سيدة إعدام أطفالها الثلاثة شنقًا بعد تسجيل فيديو لهم وهم يودعون والدهم.

بحسب ما ورد في صحيفة “مترو” البريطانية، حاولت السيدة البالغة من العمر 25 عامًا، والتي لم يُكشف عن هويتها، الانتحار بالسم قبل العثور عليها في حالة حرجة ونقلها إلى المستشفى.

وقع الحادث المروع في مدينة “كوتشابامبا” في بوليفيا، حيث عُثر على 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام و4 و7 أعوام، جثثًا هامدة في منزلهم.

ووفقًا لتقارير الشرطة، كان الزوج الذي لم يُكشف عن اسمه، خارج المنزل تلك الليلة ليشرب الخمر، ما أزعج زوجته ودفعها إلى قتل أطفالها ومحاولة الانتحار.

ووفقًا للصحيفة، سجلت السيدة فيديو لأطفالها وهم يودعون والدهم قبل قتلهم، ولكن ذلك الفيديو لم يتم نشره.

جدير بالذكر، أنه تم اعتقال الزوج وجاري التحقيق معه بعد العثور على رسالة تركتها السيدة تصف فيها مدى سوء معاملتها من قِبل الزوج.