بالفيديو.. عصابة مسلحة تسطو على بنك في تونس

اقتحمت مجموعة مسلحة فرعًا لبنك “الأمان” بمدينة القصرين في تونس الأربعاء، وتمكّنت من الاستيلاء على مبالغ مالية كانت مخزّنة في البنك، بعد تهديد الموظفين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد سفيان الزعق لـ”إرم نيوز”، إن “مجموعة مكونة من 4 أشخاص مكشوفي الوجوه، قاموا بالسطو على فرع بنكي يقع بمفترق حي النور وسط محافظة القصرين”.

وأوضح المسؤول الأمني أن “عناصر المجموعة استخدموا أسلحة الكلاشنكوف في عملية السطو، التي نتج عنها سرقة 30 ألف دينار، ثم لاذوا بالفرار”.

وأفاد الزعق بأن “طائرة عسكرية تقوم بعملية تمشيط جوية لمدينة القصرين، بهدف تعقّب أثر المجموعة المسلّحة”، منوهًا إلى أن “وكيل الجمهورية بمدينة القصرين وقاضي التحقيق، قاما بجولة لمعاينة عملية السطو المسلح على البنك”.

وفي السياق، ذكرت إذاعة “شمس” المحليّة ، أن “المحققين لا يستبعدون أن تحمل عملية السطو بصمات إرهابيين، كون أفراد العصابة يحملون سلاح الكلاشنكوف”.