الرشوة تدفع برلماني كوري جنوبي للانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الـ17

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، اليوم الاثنين، بإقدام برلماني كوري يعرف بتوجهاته الإصلاحية، على الانتحار، بعد اتهامه بالفساد.

وقالت الوكالة، إن النائب المعارض في البرلمان رو هو تشان ، أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق السابع عشر لمبنى سكني في العاصمة سيول.

وترك رو هو تشان، في الشقة التي انتحر منها رسالة وداع اعترف فيها بضلوعه في قضية فساد وتلقيه رشوة قيمتها 44 ألف دولار عبر مساعدة مدون معروف باسم “دروكينغ”.

وأوضح “رو هو تشان” في رسالته أنه لم يستخدم أموال الرشى في النشاط السياسي.

وكوريا الجنوبية هي واحدة من الدول ذات أعلى معدلات الانتحار في العالم، لاسيما في صفوف مدراء الشركات الكبرى ونجوم البوب ​​والأشخاص البارزين مثل السياسيين.

وانتحر الرئيس الكوري الجنوبي السابق رو مو هيون، عام 2009، على خلفية توجيه اتهامات له في قضايا فساد.