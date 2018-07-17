كشف ملابسات مقتل طفل سعودي اختفى منذ رمضان الماضي (صورة)

كشفت مصادر سعودية مطلعة ملابسات قتل طفل سعودي اختفى أواخر شهر رمضان الماضي، بمحافظة القنفذة، التابعة لمكة المكرمة، غربي السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن “خلافات نسائية” بين شقيقة الطفل المقتول، عبدالمجيد بن حنش الحربي، وابنة خالها على قضية زواج أدت إلى قتل الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، وفق موقع “العربية نت”.

ونقل الموقع عن شيخ قبيلة حرب عبدالعزيز بن مدرمح الحربي، قوله: إن القاتلة اعترفت بقيامها بخنق الطفل ببطانية حتى وفاته.

وتم تحويل القاتلة إلى دار الفتيات في مكة المكرمة بعد تصديق اعترافاتها، بحسب الشيخ الحربي.

وكان الطفل الحربي قد اختفى نهاية شهر رمضان، قبل العثور عليه مقتولًا داخل مسجد بالقرب من منزل أسرته، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق بالجريمة وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، بينهم امرأة قريبة للمجني عليه، أقرّت بارتكابها الجريمة.