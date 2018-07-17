5 صبية يغتصبون طفلة في الهند بعد مشاهدتهم فيلمًا إباحيًا

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام إلى اغتصاب جماعي من قبل 5 صبية تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عامًا في الهند، عقب مشاهدتهم فيلمًا إباحيًا على هاتف محمول.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “الصبية استدرجوا الضحية إلى منزل أحد الأصدقاء بمنطقة ساهاسبور في دهرادون، بالقرب من سفوح جبال الهيمالايا قبل الاعتداء عليها”.

ونقلت الصحيفة عن ناريش راثور، المسؤول عن مركز شرطة ساهاسبور، قوله: إن “الصبية استهدفوا الطفلة لأنهم علموا أنها تبقى وحيدة في المنزل خلال تلك الفترة من اليوم، وذلك بعد أن خططوا للجريمة قبل يومين”.

وأضاف راثور أن “الصبية يعيشون بالمنطقة نفسها التي تعيش فيها الضحية، حيث قاموا باستدراجها عندما رأوها تلعب خارج منزلها الخميس الماضي”.

وطبقًا للصحيفة البريطانية: “اعتقلت الأجهزة الأمنية الصبية واحتجزتهم داخل إصلاحية للأحداث، في حين تم تسجيل حالة الاغتصاب بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، بينما يستمر التحقيق وتتعافى الضحية من محنتها في المنزل”.