طفل عمره 4 سنوات يمثل أمام محكمة في مصر (صور)

وجد طفل مصري نفسه أمام القضاء فجأة، بعد تقديم والد طفلة بمرحلة الحضانة شكوى بحقه، وفق ما تداولت مواقع إخبارية وناشطون.

لكن محامي الطفل المصري روى رواية مختلفة، وأكد أن الواقعة مختلفة تماما عن ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها مجرد بلاغ كيدي تحول عن طريق الخطأ إلى محكمة الجنح التي أحالته إلى محكمة الأحداث.

وأوضح المحامي عماد عبداللا أن القضية تعود إلى مطلع شهر ديسمبر الماضي، إذ تقدم أحد مجلس الأمناء بمدرسة حكومية بمركز حوش عيسى التابع لمحافظة البحيرة شمال مصر، كان على خلاف مع مديرة المدرسة- جدة الطفل- ببلاغ يتهم فيه الطفل محمد سامح بالإعتداء على طفلته بالضرب والسب والقذف وتسبب في إصابتها عقب إلقائها على الأرض، مشيرا إلى أنها تقدمت بالتماس إلى النيابة للاستماع إلى شهود عيان وإجراء تحريات المباحث.

ولفت المحامي إلى أن النيابة وافقت على ذلك، و”أثبتت تحريات الأجهزة الأمنية أن الطفل كان يلعب في حديقة المدرسة ولم يقصد الاعتداء على الطفلة، ولكن تفاجئنا بأن النيابة أحالتها لمحمة الجنح.”

وأشار إلى أن الطفل عرض على محكمة الجنح كمتهم بالضرب على الطفل، إلا أن المحكمة عندما وجدته قاصرا لا يحق عرضه على المحكمة أحالته إلى محكمة الأحداث الكلية في دمنهور.

وأكد المصدر أن محكمة الأحداث أخلت سبيله اليوم الأربعاء على الفور، إلا أن المحكمة لم تصدر حكمها النهائي وحجزت القضية مؤقتا.

وقد أثارت الحادثة ردودًا واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور تظهر الطفل المصري يدخل قاعة محكمة للاستماع لأقواله.

وقال نشطاء في وقت سابق :”إن الطفل أحيل إلى محكمة الأحداث في محكمة دمنهور الابتدائية من قبل النيابة العامة، بتهمة تقبيل زميلته في الحضانة حيث رفع والدها قضية ضده.”

وأشار النشطاء إلى” أن القاضي قرر إخلاء سبيل الطفل بعد أن استمع لأقواله في القضية، التي صدمت المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي .”