أول ظهور لوالدة “منحورات مكة”.. وقريبتها تحكي تفاصيل جديدة (صورة)

ظهرت المواطنة النيجيرية فاطمة خليل، أم البنات المنحورات على يد والدهن في مكة المكرمة للمرة الأولى الأربعاء، وهي ترتدي النقاب في لقطة مصورة منذ وقوع الجريمة، فور عودتها لغرفة زوجها، التي كانت تسكن فيها قبل الزواج، بعد تعافيها من هبوط في ضغط الدم نقلت على إثره للمستشفى فجر الثلاثاء.

وتقول فايزة الحسن إحدى قريبات أم البنات الثلاث إن “فاطمة عادت مجددًا إلى غرفتها في منزل جدتها لأمها، التي تربت فيها قبل أن تخرج منها منذ 7 سنوات إثر زواجها”، بحسب موقع قناة العربية.

وأضافت أن “فاطمة كانت تعتبر بناتها كل حياتها بعد وفاة والديها”، مبينة أن “فاطمة جاءت من نيجيريا للعمل بالسعودية قبل 13 عامًا، في الوقت الذي كانت تسكن فيه مع جدتها في مكة، فتعرف عليها رجل سعودي وتزوجها قبل 7 سنوات”.

وأشارت قريبة السيدة المكلومة إلى أن “زوج فاطمة تغير في الفترة الأخيرة، إذ كان يمنعها من اصطحاب بناتها معها لزيارة أهلها، وعلى الرغم من حبه لبناته إلا أنهن كن يشعرن بالخوف منه لأسباب غامضة”.

وكان حي الملاوي بمكة المكرمة، شهد جريمة بشعة، بعد أن أقدم أب على نحر ثلاث من بناته داخل منزله، تتراوح أعمارهن 3 و5 و6 سنوات، مستخدماً سكينًا، في جريمته التي هزت السعودية.

ولا تزال التحقيقات جارية في الحادثة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.