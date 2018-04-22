هكذا تصرف الأب بعد نحر بناته الثلاث في مكة

روى شاهد عيان يدعى سلطان القرشي، وهو أحد جيران الوالد السعودي الذي ذبح بناته الثلاث بسكين في حي الملاوي في مكة، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة الصادمة.

وقال القرشي إنه حين حضر إلى موقع الجريمة، كان أحد الجیران يمسك بالجاني، ولم يكن قد رأى شيئًا، وعند سؤاله للأب، أجابه: “لا يوجد شيء، تفضل البیت بیتك”.

وأضاف لقناة الإخبارية السعودية أن الأم كانت في حالة ھستیرية وتردد: “بناتي بناتي”، الأمر الذي دعاه لدخول المنزل لرؤية ما حدث فيه برفقة أحد الجیران الآخرين من الجنسية النيجيرية، فشاهد 3 بنات منحورات.

ووصف القرشي تصرفات الأب الجاني، قائلًا إنه كان يجلس بكل برود، ويردد أنه لم يفعل شیئًا، ويشرب من قارورة ماء اشتراھا من البقالة بعد ارتكاب الجريمة، وكأن شیئًا لم يحدث.

وأتم القرشي أن الجیران تجمعوا حول القاتل الذي كان يجلس ھادئًا، لمنعه من أي تصرف عدائي آخر، لحين وصول الجهات المختصة.