شاب يعاقب مصريًا عاكس فتاة بقلع عينه

لم يكن يتخيل شاب مصري أنّه سيدفع ثمن معاكسته إحدى الفتيات أثناء مرورها في الشارع بفقدان بصره مدى الحياة، حين أراد خطيب الفتاة أن يجعله يغض بصره إلى الأبد.

البداية جاءت بمعاكسة شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، لفتاة أثناء مرورها في الشارع، بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية (دلتا النيل)، قبل أن تستدعي الفتاة خطيبها (27 عامًا)، والذي دخل في شجار مع الشاب حتى فقأ عينه بمطواة.

اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى طنطا الجامعي شابًا مصابًا بانفجار في مقلة العين، والذي بدوره اتهم شابًا آخر بالتعدي عليه بالضرب بمطواة؛ بسبب قيامه بمعاكسة خطيبته.

وبعدما ألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

وتكررت في مصر حالات التحرش اللفظي والجسدي بالفتيات، والذي ينتهي في الغالب بجرائم قتل أو شجار عائلي، وكان آخرها مقتل شاب على يد أربعة شباب بمنطقة روض الفرج وسط القاهرة؛ بعدما عاكس فتاة من عائلتهم، وانتهت جولات المحاكم بإعدام الشباب الأربعة.