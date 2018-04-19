بالصور.. لصوص يسرقون هواتف ذكية قيمتها مليون دولار في هذه الدولة

أقدم ثلاثة لصوص مجهولين على سرقة شحنة هواتف ذكية لأحدث إصدارات سامسونغ غالاكسيS9 ، بقيمة مليون دولار، بمطار ريو دي جانيرو الدولي في البرازيل.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن اللصوص تنكروا بزي عمال رسميين لسرقة شحنة الهواتف الذكية، ودخلوا المطار مسلحين، ثم استولوا على الشحنة بسهولة، وأخفوها داخل حيوان “الفرس”، في أحد الأحياء الفقيرة بالقرب من المطار.

ووصفت الشرطة البرازيلية عملية السطو بالوقحة، مُبينة في بيان نقلاً عن الصحيفة البريطانية، أنها تندرج تحت عمليات نهب الشحنات التجارية من المطار، حيث يستغل اللصوص وجود الأحياء الفقيرة بجوار المطار لإخفائها.