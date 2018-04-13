طارق رمضان يواجه تهمة جديدة بالاغتصاب في سويسرا

ذكرت صحيفة “لا تريبون دو جنيف” أن سيدة سويسرية قدمت شكوى ضد المفكر الإسلامي السويسري المصري طارق رمضان، تتهمه فيها باغتصابها واحتجازها لساعات دون رغبتها داخل غرفة في أحد الفنادق بجنيف.

والمشتكية الجديدة هي سيدة سويسرية اعتنقت الإسلام، وكانت في الأربعينيات من العمر عندما تعرضت للاعتداء، حسب المصدر نفسه.

وذكرت في شكواها، المكونة من 13 صفحة، أنها كانت في تلك الفترة تعاني من مشاكل عائلية، ولجأت للأستاذ بحثًا عن الدعم المعنوي بعدما تعرفت عليه خلال حفل توقيع كتاب بجنيف سنة 2008.

واستمرت المراسلة بينهما على فيسبوك، إلى أن دعاها ذات يوم لتناول القهوة في غرفة بأحد الفنادق في العاصمة السويسرية حيث اعتدى عليها.

وقالت المشتكية في شهادة نشرتها الصحيفة: “كنت خائفة من الموت، وكنت مرعوبة ومشلولة الحركة”، وأضافت أن الخوف منعها من اللجوء إلى الشرطة في ذلك الوقت، لكن مبادرة المشتكيتين في فرنسا شجعتاها على مقاضاة طارق رمضان.

وتعود الواقعة المشابهة لما تصفه المدعيتين الفرنسيتين لسنة 2008، حسب محامي المدعية الجديدة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها .

وقد أكد المحامي رومان جوردان، في تصريح للصحافة السويسرية يوم الجمعة، أن موكلته وضعت شكوى ضد حفيد حسن البنا، لكنه رفض تقديم أية تفاصيل إضافية.

وسبق لصحيفتي “لاتريبون دو جونيف” و”لو تان”، أن تحدثتا سنة 2017 عن تحرش حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين بتلميذاته في فترة الثمانينيات، وكونه استغل سلطته كأستاذ لبدء علاقة جنسية معهن، وكن وقتها قاصرات تتراوح أعمارهن بين 14 و18 عامًا، وأوردت شهادة 3 منهن .

لكن المتهم نفى الأمر جملة وتفصيلًا في تغريدة على تويتر، وهدد باللجوء إلى القضاء.

طارق رمضان الأستاذ المحاضر في جامعة اكسفورد البالغ من العمر 55 عامًا، يقبع حاليًا في أحد سجون فرنسا، بتهمة الاحتجاز والاغتصاب في ظروف مشابهة للواقعة التي تصفها المدعية السويسرية، ولم يبت القضاء الفرنسي بعد في قضيته.