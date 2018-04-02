اعتقال 5 أشخاص تورطوا بسلب سائق في السعودية وتهديده بسلاح “بلاستيكي”

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية، الرياض، القبض على خمسة أشخاص أشارت دلائل إلى تورطهم في تهديد سائق يعمل لدى مواطنة بالسلاح داخل مقر سكنه وسرقة ما لديه من نقود ومقتنيات.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المشتبه بهم في كمين محكم بأحد الأحياء شرق الرياض، حيث تبين أنهم باكستانيون في العقد الثالث من أعمارهم، وتم ضبط السلاح الذي كان بحوزتهم، واتضح أنه مجرد مجسم بلاستيكي لمسدس “مزيف”، كما تم ضبط قناع لتغطية الوجه، فيما تبين ارتباطهم بحادثة سلب أخرى لوافدين من بنغلاديش بذات الأسلوب.

وتم إيقاف المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.