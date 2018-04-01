يحمل اسم عائلته.. ماذا قال رئيس الحكومة الأردنية عن منفذ عملية السطو في عمان؟

نفى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم الأحد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود صلة قرابة تجمعه بمنفذ عملية سطو مسلح على بنك في العاصمة عمان.

وقال الملقي في تصريحات صحفية: “لا علاقة قربى تجمعني مع منفذ عملية السطو على البنك العربي الإسلامي، ودعوت الجهات المختصة لاتخاذ أشد العقوبات بحقه”.

وانتشر اسم منفذ عملية السطو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من نفس عائلة رئيس الوزراء، وعزا نشطاء سبب عدم نشر صور المتهم كما جرت العادة في كل عملية سطو مسلح إلى أنه “أحد أقارب الرئيس”.

ونقلت صحيفة “الغد” عن مصدر أمني أن الملقي “أوعز لمدير الأمن العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق منفذ جريمة السطو، والكفيلة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وبما يضمن الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بالحقوق أو التعدي عليها”.

ونفذ المتهم عملية سطو على البنك العربي الإسلامي في منطقة خلدا، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه لاحقًا، عند محاولته مغادرة البلاد في مطار الملكة علياء الدولي، كما تم ضبط المبلغ المسروق.