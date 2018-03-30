ضبط 3 شقيقات خليجيات تعاطين مخدرات برفقة شباب في دبي

كشفت النيابة العامة لجنايات دبي في دولة الإمارات، عن ضبط 3 شقيقات خليجيات زائرات (بينهن قاصر)، وهن يتعاطين المخدرات في أحد الفنادق، برفقة شباب من ذات الجنسية، وتمت إحالة عدد منهم إلى محكمة الجنح والمخالفات.

وبحسب صحيفة “البيان” المحلية، فإن شابًا خليجيًا، هيأ، بالاشتراك مع إحدى الشقيقات (26 عامًا)، مكانًا لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، عبارة عن شقة فندقية.

وتم توجيه تهمة تسهيل تعاطي المؤثرات العقلية للشاب، وتسليم الفتاة الخليجية وشقيقتيها هذه المؤثرات، إضافة إلى تهم حيازته مع متهمين آخرين لمخدرات (تمت إحالتهما إلى محكمة الجنح)، فيما وجهت للشابة الخليجية تهمة التعاطي.