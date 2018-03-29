بينهم نساء.. ضبط شبكة تدير مصنعًا للخمور في السعودية (صور)

بينهم نساء.. ضبط شبكة تدير مصنعًا للخمور في السعودية (صور)

المصدر: فريق التحرير

ألقى الأمن السعودي، أمس الخميس، القبض على شبكة تتألف من 5 رجال و امرأتين، كانت تدير مصنعًا للخمور في العاصمة الرياض.

وقالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في بيان صادر عنها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه “بعد تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة منطقة الرياض؛ تم ضبط وإتلاف مصنعٍ للخمور يديره 5 رجال وامرأتان من العمالة المقيمة بصورةٍ غير نظامية، احتوى على أكثر من 11000 لتر من المسكرات الجاهزة للترويج”.

وتمت عملية مداهمة المصنع بالتنسيق بين الهيئة والأجهزة الأمنية، حيث تم ضبط 5 رجال وامرأتين وتحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

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