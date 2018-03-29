دبي.. أم تحاول خنق طفليها بوسادة والانتحار

تنظر محكمة جنايات دبي في دولة الإمارات قضية امرأة (آسيوية الجنسية) متهمة بمحاولة قتل طفليها (4 سنوات وعامين)؛ وذلك بوضع وسادة على وجهيهما بقصد خنقهما وإزهاق روحيهما، لكن عمهما نقلهما إلى المستشفى في الوقت المناسب لتلقي العلاج، فيما حاولت المتهمة (24 عامًا) لاحقًا الانتحار بقطع شرايين رسغها الأيسر.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “الإمارات اليوم”، قال عم الطفلين إن اتصالاً ورده من شقيقه (زوج المتهمة) يطلب منه الحضور سريعًا إلى منطقة سكنه في الممزر، وحين وصل وجد الطفل الأول (4 سنوات) يتحرك ببطء، فيما كان الطفل الثاني (عامين) بلا حراك تمامًا، فنقلهما للمستشفى، فيما نقل أخوه زوجته المتهمة التي جرحت يدها محاولة الانتحار.

بدوره، قال والد الطفلين إنه كان في مقر عمله، وحين عاد إلى منزله وطرق الباب لم يفتح أحد، فاستخدم المفتاح وحين دخل شاهد زوجته ممددة على الأرض تنزف من يدها اليسرى، وشاهد طفليه مطروحين على السرير بلا حركة تقريبًا، فاتصل بشقيقه ونقلا المتهمة والطفلين للمستشفى.