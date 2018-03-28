ابتز فتاة وهددها بالقتل.. منفذ حادثة مكة المكرمة في قبضة الأمن

ألقت السلطات السعودية في مدينة مكة المكرمة، يوم الأربعاء، القبض على شاب حاول ابتزاز فتاة وهددها بالقتل إذا لم تقم بتلبية رغباته .

وقالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “إنها تمكنت من القبض على الشاب في مكة المكرمة، وذلك عقب تلقيها بلاغًا يفيد بابتزاز المعني لفتاة وتهديده إياها بالقتل ما لم تحقق رغباته.”

وأوضحت الهيئة أنه تمت إحالة الشاب إلى النيابة العامة وتسليمه للأجهزة الأمنية؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.