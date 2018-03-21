الحكم بإعدام 4 متهمين قتلوا شخصين بسبب معاكستهما فتاة

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بعقوبة الإعدام شنقًا بحق 4 متهمين في قتل شابين، خلال شجار بسبب فتاة بمنطقة “روض الفرج” وسط القاهرة.

وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى اليوم حكمًا بالإعدام شنقًا بحق 4 متهمين قتلوا عاملين في شجار نشب بينهم، بسبب خلافات نتجت عن معاكسة الشابين لفتاة قريبة للشباب الأربعة.

وكان الشباب الأربعة أطلقوا أعيرة نارية عشوائية خلال الشجار الذي نشب في شارع “روض الفرج”، ما أسفر عن سقوط قتيلين.

ويعتبر الحكم الصادر اليوم، عقب استطلاع رأي المفتي الذي أوصى بأقصى عقوبة تُواجه متهمين بسبب شجار عائلي في مصر.