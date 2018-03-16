مربية أطفال تعتدي بوحشية على رضيعة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مربية أطفال، تصفع رضيعة بشكل صادم، وتضرب رأسها بالأرض عدة مرات.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سبب ضرب المربية التي تدعى سو تشي شو، للطفلة الرضيعة، يعود إلى صرخات الطفلة المتكررة، ما جعلها تلجأ للعنف.

وذكرت الصحيفة، أن “مركز الحب لرعاية الأطفال الرضع” في منطقة بيتون في مدينة “تايشونغ” غرب تايوان، قرر إقالة المربية بعد أن كشف الفيديو سلوكها المروع.

ويظهر الفيديو “سو” وهي تصفع الطفلة الصغيرة على مؤخرة رأسها قبل ضربها بمنشفة، فيما لم تكتف السيدة المتوحشة بذلك، بل بدأت ترفع الصغيرة من إحدى ساقيها، قبل إسقاطها ليرتطم وجهها بالأرض.

وقالت إدارة الروضة إنها طردت “سو” فورًا، لكن المربية لا تزال تواجه تحقيقًا قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 300 ألف دولار تايواني (7334 جنيهًا إسترلينيًا) وفقدانها رخصتها، بسبب أفعالها.

كما يواجه مركز الرعاية النهارية غرامة مماثلة بسبب الإهمال، ومن الممكن إغلاقه لمدة تصل إلى عام كامل حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

وكشف “هوانغ جوي شان” رئيس قسم خدمات رعاية الأطفال والشباب، أن الرضيعة لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، مشيرًا إلى أن الروضة تتقاضى 14 ألف دولار تايواني (342 جنيهًا استرلينيًا) شهريًا من الآباء لرعاية أطفالهم.