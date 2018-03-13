بالفيديو.. مقتل متهم حاول مهاجمة شاهد داخل المحكمة

أظهر مقطع فيديو مصور داخل قاعة محكمة ولاية يوتا الأمريكية مقتل شخص حاول مهاجمة أحد الشهود في قضية من خلال استخدام قلم.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية أطلقت إحدى سيدات الشرطة أربعة أعيرة نارية من مسافة قريبة من المتهم الذي يُدعى سيال انغيلاو، ما أسفر عن وفاته في الحال.

ويبلغ انغيلاو 25 عامًا وهو متهم بالانتماء لإحدى العصابات الإجرامية الخطيرة بالولاية.

ويٌظهر المقطع قيام انغيلاو من مكانه بشكل هادئ ومن ثم خطف قلم محاميه الجالس بجانبه.

وبشكل مفاجئ توجه المتهم إلى المكان المخصص لوقوف الشهود رافعًا يده اليمني التي يمسك بها القلم نحو الشاهد دون أن يعترضه أي شخص من رجال الشرطة المتواجدين بالمكان.

وبعد قطع مسافة تقرب من أربع أمتار وصل انغيلاو إلى المنصة التي يقف خلفها الشاهد وحاول القفز إليها قبل أن تطلق الشرطية الواقفة بجانب الشاهد أربعة أعيرة نارية تجاهه.