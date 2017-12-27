الإعلامي الإماراتي محمد نجيب يعتذر للسودانيين

اعتذر الإعلامي الإماراتي محمد نجيب للشعب السوداني عن الإساءة التي ظهرت على حسابه بتويتر بحق الرئيس عمر البشير.

وأكد نجيب أن حسابه بموقع “تويتر” الذي وردت عليه التغريدات المسيئة تعرض للاختراق وأنها لم تصدر عنه هو شخصيًا.

تعرض حسابي للاختراق وتم ولله الحمد استرجاعة

واعتذر ان ظهرت هناك اي إساءة لاي شخص — محمد نجيب (@mohammednajeeb5) December 27, 2017

وخاطب نجيب السودانيين في تغريدة قال فيها: “الإخوة الأعزاء أبناء السودان الشقيق اعتذر عن إساءة بحق الرئيس عمر البشير ثقوا بأنني لم أكتب تلك التغريدة وسأثبت ذلك أمام المسؤولين، المهم السوداني بالنسبة لنا الصديق والأخ والشعب الأكثر طيبة، السوداني الدكتور والمدرس والمهندس ومن ساهم ببناء دولتنا الأيام القادمة ستثبت قولي”.

الاخوة الأعزاء ابناء السودان الشقيق

اعتذر من إساءة بحق الرئيس عمر البشير

ثقوا بأنني لم اكتب تلك التغريدة وساثبت ذلك امام المسئولين

المهم السوداني بالنسبة لنا الصديق والأخ والشعب الاكثر طيبة السوداني الدكتور والمدرس والمهندس ومن ساهم ببناء دولتنا

الأيام القادمة ستثبت قولي — محمد نجيب (@mohammednajeeb5) December 27, 2017

وفي إشارة لأنصار قطر، أضاف في تغريدة أخرى: “حلفاء شريفة مهما حاولتم الفتنة وإشعال النار ما زلتم صغارًا ومشكلتكم صغيرة أصغر بكثير مما تتصورون”.

حلفاء شريفة

مهما حاولتم الفتنة واشعال النار

لازلتم صغار ومشكلتكم صغيرة

اصغر بكثير مما تتصورون — محمد نجيب (@mohammednajeeb5) December 27, 2017

وكانت النيابة العامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي قد أمرت في وقت سابق الأربعاء، بضبط وإحضار الإعلامي محمد نجيب، على خلفية التغريدة التي تضمنت ألفاظًا وتعابير عنصرية.

وذكرت النيابة، في بيان لها، أن ما أقدم عليه الإعلامي يعتبر سلوكًا مجرّمًا؛ وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة، وهي وسائل التواصل الاجتماعي.