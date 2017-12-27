الإعلامي الإماراتي محمد نجيب يعتذر للسودانيين

الإعلامي الإماراتي محمد نجيب يعتذر للسودانيين

المصدر: إرم نيوز

اعتذر الإعلامي الإماراتي محمد نجيب للشعب السوداني عن الإساءة التي ظهرت على حسابه بتويتر بحق الرئيس عمر البشير.

وأكد نجيب أن حسابه بموقع “تويتر” الذي وردت عليه التغريدات المسيئة تعرض للاختراق وأنها لم تصدر عنه هو شخصيًا.

وخاطب نجيب السودانيين في تغريدة قال فيها: “الإخوة الأعزاء أبناء السودان الشقيق اعتذر عن إساءة بحق الرئيس عمر البشير ثقوا بأنني لم أكتب تلك التغريدة وسأثبت ذلك أمام المسؤولين، المهم السوداني بالنسبة لنا الصديق والأخ والشعب الأكثر طيبة، السوداني الدكتور والمدرس والمهندس ومن ساهم ببناء دولتنا الأيام القادمة ستثبت قولي”.

وفي إشارة لأنصار قطر، أضاف في تغريدة أخرى: “حلفاء شريفة مهما حاولتم الفتنة وإشعال النار ما زلتم صغارًا ومشكلتكم صغيرة أصغر بكثير مما تتصورون”.

وكانت النيابة العامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي قد أمرت في وقت سابق الأربعاء، بضبط وإحضار الإعلامي محمد نجيب، على خلفية التغريدة التي تضمنت ألفاظًا وتعابير عنصرية.

وذكرت النيابة، في بيان لها، أن ما أقدم عليه الإعلامي يعتبر سلوكًا مجرّمًا؛ وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة، وهي وسائل التواصل الاجتماعي.

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