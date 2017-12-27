لصوص يسرقون نسخة نادرة جدًا من الكتاب المُقدّس من كنيسة بريطانية (صورة)

أقدم لصوص مجهولون على سرقة نسخة نادرة من الكتاب المقدس (الإنجيل) عمرها 432 عامًا من كنيسة سينت مايكل في مقاطعة كمبريا شمال غرب إنكلترا.

والكتاب النادر هو نسخة بديلة لما يعرف بإنجيل جنيف الذي كان سائدًا قبل نشر إنجيل الملك جيمس في بداية القرن السابع عشر.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، نقلًا عن مسؤولين في الكنيسة، أن اللصوص سرقوا الكتاب بعد أن حطموا صندوق العرض الزجاجي الذي كان يحتويه، وذلك بعد انتهاء ترنيمة عيد الميلاد، وهو الطقس الذي تقيمه معظم الكنائس في المملكة المتحدة وأيرلندا، قبل بدء عيد الميلاد.

وبدأت الشرطة الحصول على معلومات على أمل القبض على اللصوص.

ولفت مسؤولون في الكنيسة إلى أن بيع النسخة المسروقة سيكون صعبًا على اللصوص بسبب ندرته.

وقال كاهن كنيسة سينت مايكل، بيتر بلاكيت، “من الصعب أن نفهم لماذا يسرقه شخص. إنه النسخة الوحيدة هنا. وهناك نسخة أخرى في كاتدرائية غيلدفورد جنوب لندن.”