3 مدن أمريكية ترفع دعوى ضد البنتاغون

رفعت ثلاث مدن أمريكية كبيرة، هي نيويورك وسان فرانسيسكو وفيلادلفيا دعوى قضائية أمام محكمة فرجينيا الفدرالية ضد وزارة الدفاع الأمريكية، وفقًا لما ذكره موقع ” يو بي أي” الإخباري اليوم الثلاثاء.

وترتبط ادعاءات هذه المدن ضد البنتاغون، بعدم إدراج وزارة الدفاع الأمريكية العديد من الجنود الذين منعوا من امتلاك واقتناء أسلحة في النظام الوطني لتفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي”أف بي أي”.

وذكرت هذه المدن في دعواها، أن هذا الإهمال سمح لموظف سابق في سلاح الجو الأمريكي، بشراء بندقية قوية وقتل 26 شخصًا في كنيسة تكساس، قبل نحو شهرين.

وقال بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك إن “هذا الخطأ من جانب البنتاغون أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء”.

ووقع الحادث يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين فتح ديفين كيلي النار على المصلين في الكنيسة المعمدانية في ساذرلاند سبرينغز بالقرب من سان أنطونيو، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصًا وجرح عشرات آخرين.

وبعد مطاردة سيارته من قبل الشرطة المحلية وإطلاق النار عليها، قالت السلطات إنه انتحر.

ووفقًا للتحقيق، اشترى كيلي بندقية آلية من طراز ” أر-556″ في عام 2016 في ولاية تكساس، على الرغم من حظر اقتناء السلاح عليه، بعد تسريحه من سلاح الجو الأمريكي إثر محاكمته بتهمة استخدام العنف ضد زوجته وأبنائه، وتهديده أفراد أسرته بالسلاح.