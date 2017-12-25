مقتل ضابط في حرس الحدود الإيراني جنوب شرقي البلاد

المصدر: د ب ا

أعلن مصدر إيراني مقتل ضابط من قوات حرس الحدود خلال اشتباك مع عصابة لتهريب المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد والمتاخمة للحدود مع أفغانستان وباكستان.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم الإثنين عن المصدر قوله:” إنه خلال اشتباك مع عصابة مسلحة لتهريب المخدرات في حدود سراوان، لقي ضابط من وحدة القوات الخاصة ‘129 مك سوختة’ حتفه”.

وأوضح أنه خلال الاشتباك لقي اثنان من المهربين حتفهما، وتم ضبط طنين من المخدرات.

وتسعى إيران إلى تعزيز مراقبة الحدود في المحافظة التي تشهد محاولات متكررة لتهريب مخدرات وتسلل مسلحين.