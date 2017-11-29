بالفيديو.. لحظة القبض على “أبو ساطور” في السعودية

رصد مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، لحظة القبض على المدعو “أبو ساطور” أمس الثلاثاء، واقتياده من قبل الشرطة.

وأطلق سعوديون لقب “أبو ساطور” على رجل ظهر في مقطع وثقته كاميرا مراقبة في أحد أحياء الرياض، أثناء ملاحقته لطفلين ومحاولة الاعتداء عليهما، وهو يحمل “ساطورًا” بيده.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، المقطع المذكور، والذي أظهر سيارة تتبع طفلين، قبل أن يترجل منها أحد الأشخاص محاولًا الاعتداء عليهما، إلا أنهما فرا هاربين، ولم يتمكن المشتبه به من اللحاق بهما، بسبب مرور سيارة سوداء أمام سيارته بالصدفة، الأمر الذي دفعه لإخفاء سلاحه “ساطور”، وركوب سيارته، والمغادرة بسرعة.

وفي التفاصيل، كشف والد أحد الطفلين في حوار له مع صحيفة “تواصل”، أن المتهم حاول بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، خطف ابنه وابن أخيه، من أمام منزل للعائلة في ممر أحد الحارات بحي المربع، وسط العاصمة الرياض.

وقال والد الطفل، إن الطفلين هما ابنه وابن أخيه، وأعمارهما 11 عامًا، ويدرسان غي الصف السادس الابتدائي، وكانا قد توجها معًا لصلاة الجمعة.

وتابع: “كنا مجتمعين في بيت الوالد، وبعد الصلاة ذهب ابني للعب مع ابن عمه في شقته، ثم قررا النزول للبقالة، وبعد أن ذهبا إليها شاهدا أبو ساطور برفقة شخص آخر، وبسبب الزحام لم يتمكن الرجلان من التحرش بالطفلين، وانتظرا مغادرتهما البقالة، لكن الطفلين اتنبها لملاحقتهما لهما، فرجعا بسرعة للبيت”.

ونفى والد الطفل أن يكون الرجل السوداني الذي ظهر في نهاية المقطع متورطًا في الجريمة أو له أي صلة بها، بعد اتهامه من قبل رواد مواقع التواصل بالمشاركة في الجريمة.

وأوضح المصدر أن الجاني سعودي الجنسية، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن الآخر.

ودفع المقطع، الذي تم تداوله للواقعة، يوم الجمعة، إلى تساؤلات كثيرة من قبل متابعين حول الهدف من ملاحقة الطفلين بساطور في وضح النهار، فيما رأى آخرون أن الطفلين ربما أقدما على استفزاز المشتبه به، فأراد تخويفهما فقط.

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي حول الواقعة، وكشف ملابساتها.