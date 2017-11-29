خليجي “يؤدب” زوجته بقتلها في أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، في قضية جريمة قتل ارتكبها خليجي في حق زوجته؛ بدعوى “تأديبها” على حد قوله.

وأدى اعتداء الزوج المتهم على زوجته بالضرب، إلى نزيف داخلي توفيت على إثره متأثرة بإصابتها.

وأقر المتهم خلال الجلسة بجريمته، مبديًا أسفه وندمه الشديد، حيث قال: “رغم أنني أحب زوجتي بشدة، فقد وقع خلاف أسري بيني وبينها، وعليه قمت بتأديبها؛ لكون التأديب حق لكل زوج، إلا أنني تماديت في الاعتداء عليها، ولم أقصد أبدًا قتلها”، وفق صحيفة “البيان” المحلية.

وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلستي الـ12 والـ27 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لحضور أولياء الدم، وبيان رأيهم حول تطبيق القصاص، أو العفو عن المتهم مقابل الدية، والمرافعة.