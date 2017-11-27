بالفيديو.. سعودي يطعن مغربيًا وزوجته في مطعم بالبحرين

أعلنت الجهات الأمنية، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الإثنين، أنه تم إلقاء القبض على خليجي أقدم على طعن شخص بآلة حادة، وإصابة امرأة في أحد المطاعم.

ورصدت الجهات الأمنية مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة في أحد المطاعم بين شخصين، وإثر تحريات ألقت القبض على المشتبه به.

وسبق أن أدى المقطع المتداول إلى حالة من الجدل، حيث زعمت مواقع إعلامية أنه وقع في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، قبل أن تنفي مصادر أمنية في جدة الشائعة، وتوضح أنها وقعت في البحرين، داعية إلى التثبت من المعلومات قبل نشرها.

وكشفت وسائل إعلام سعودية، وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المعتدي سعودي الجنسية، وأن الحادثة وقعت في مطعم “سوار” في البحرين، حيث قام المعتدي بالاعتداء على رجل وامرأة مغربيَين.

وكشفت مصادر بحسب صحيفة “عاجل”، أن المتهم السعودي قام بالاعتداء على شخص وامرأة تبين لاحقًا أنها زوجته، حيث أصيبت أثناء محاولتها الدفاع عن زوجها.

وأوضحت المصادر أن خلافًا وقع بين الشاب السعودي والزوجين، تطور إلى عراك استخدمت فيه أسلحة بيضاء، أدت إلى تعرض الزوجين لإصابات، حيث تم نقلهما للمستشفى، وتقديم العلاج لهما.