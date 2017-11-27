اعتداء جسيم على مدير مدرسة في جريمة عنف جديدة ضد المعلمين بالسعودية (صور)

تعرض مدير مدرسة سعودية، لاعتداء جسيم من قبل 9 أشخاص ملثمين بعد خروجه من مدرسته، في مدينة الرياض، في جريمة عنف جديدة ضد المعلمين في المملكة، التي تشهد كل عام كثيرًا من الاعتداءات المماثلة.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية، اليوم الإثنين، أن ملثمين مجهولي الهوية اعتدوا بالضرب على يوسف العتيبي، قائد مدرسة طلحة بن مصرف في حي النهضة بالرياض، حين خروجه من المدرسة، وألحقوا به إصابات متفرقة في الرأس، وأجزاء من جسمه.

ونقلت عن مدير المدرسة العتيبي قوله: إن المعتدين كانوا يستقلون مركبتين، وفاجأوه حين خروجه من المدرسة نهاية دوام يوم الأحد، بالضرب المبرح باستخدام عصي حديدية وخشبية، وأصابوه بشج غليظ في رأسه، مع كدمات متفرقة في أنحاء جسده.

وأضافت الصحيفة، التي نشرت صورة للمعلم العتيبي تظهر حجم الاعتداء عليه، أن المعتدين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ الاعتداء، في حين تم نقله لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية؛ لتلقي العلاج والملاحظة، فيما تولت شرطة حي الروضة التحقيق في القضية، وبدأت في تعقُّب الجناة.

ووجد الكشف عن الحادثة صداه سريعًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، وسط انتقادات لتزايد الاعتداءات على المعلمين، وعدم قدرة وزارة التعليم على وضع حد لتلك الحوادث، التي تقترب من كونها ظاهرة.

ولا يمر العام الدراسي في السعودية من دون تسجيل عشرات حوادث العنف المدرسي بمختلف أشكاله لدى الشرطة، سواء اعتداء طلاب وأهاليهم على معلمين، أو مشاجرات عنيفة بين الطلاب، وقد تصل تلك الاعتداءات حد استخدام الأسلحة الفردية بما فيها الرشاش.