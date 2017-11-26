إحالة محام مصري للمحاكمة بسبب “البناطيل المقطعة” (فيديو)

أحالت النيابة العامة ظهر اليوم الأحد، نبيه الوحش، أحد أشهر المحامين في مصر إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء محاكمته في اتهامه بالتحريض على التحرش، واغتصاب الفتيات في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ “البناطيل المقطعة”.

وجاء قرار نيابة شمال القاهرة بإحالة نبيه الوحش للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بالأزبكية، بعد ساعات من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “أعلى سلطة إعلامية في مصر بعد إلغاء وزارة الإعلام” بحظر ظهور الوحش إعلامياً لمدة 3 أشهر بسبب تحريضه على التحرش، والاغتصاب بحق من ترتدي البناطيل المقطعة من الفتيات.

ووجهت النيابة العامة للمحامي المصري بضع تهم، بينها التحريض العلني على عدم الانصياع للقوانين، وارتكاب الجرائم، والدعوة للتحرش بالفتيات والنساء واغتصابهنّ.

وكان نبيه الوحش ظهر أخيراً في فضائية العاصمة لمناقشة ظاهرة ارتداء البناطيل المقطعة، وقرار بعض الجامعات بعدم السماح لمرتديها من الشباب والفتيات بدخولها إذ قال نصاً: “البنت اللي لابسة بنطلون مقطع اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني”.