هكذا خدع مصور في الإمارات عريسًا وفر هاربًا

تنظر محكمة الجنح في رأس الخيمة، بدولة الإمارات، في قضية مصور مزيف، آسيوي الجنسية، احتال على شاب باكستاني، حصل منه على 3000 درهم عربون تصوير، ثم فر هاربًا.

وتقدم شاب باكستاني بشكوى، لشرطة رأس الخيمة، يتهم فيها مصورًا بالاحتيال عليه، بعد أن زعم أن لديه استوديو أفراح، فمنحه المجني عليه عربونًا بقيمة 3000 درهم، من أصل 17 ألف درهم؛ لتصوير حفل زفافه المقبل، بطائرة من دون طيار، وبأحدث الأجهزة المتطورة، وفق صحيفة “الإمارات اليوم”.

وقال: إنه وقبل زفافه، اتصل بالمتهم؛ من أجل الاتفاق على مراحل تصوير العرس، إلا أنه وجد هاتفه مغلقًا، فأرسل له رسائل عبر برنامج “واتس أب”، فتبين له أنه خارج الدولة.

وأضاف، أنه بحث لاحقًا عن مكان الاستوديو، من خلال بطاقة العمل التي حصل عليها من المتهم، فاكتشف أن البيانات المدونة وهمية وغير حقيقية، ولا يوجد للمتهم استوديو، وأنه لا يعمل في مجال التصوير.

وقررت المحكمة حجز القضية؛ للحكم في جلسة الأحد المقبل.