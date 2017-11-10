إيطاليا تعتقل 91 مغربيًا بتهمة سرقة ألواح شمسية

أعلنت النيابة العامة في مدينة “ليفرنو” الإيطالية الجمعة توقيفها 51 مهاجرًا مغربيًا ينتمون إلى شبكة سرقة وتهريب الألواح الشمسية، وبهذا يصل عدد المغاربة المعتقلين بسبب هذه القضية التي أُثيرت العام الماضي 91 فردًا.

كما صرحت عناصر الكربنييري (الشرطة الإيطالية ) في ندوة صحفية أنها قامت بإيداع 24 مهاجرًا مغربيًا في السجن، وأخضعت 27 منهم للإقامة الجبرية.

ولاحظت السلطات الإيطالية في مطلع العام 2016، تزايد عمليات السطو على الألواح الشمسية بمختلف جهات البلاد، وصل عددها إلى حوالي 15 ألف لوح شمسي بقيمة 8 ملايين يورو، مما دفعها إلى فتح تحقيق في الموضوع تحت اسم عملية “شعاع الشمس”، أسفر عن تفكيك شبكة متخصصة عدد أفرادها 98، من بينهم 91 مغربيًا.

وتمت ملاحقة أفراد الشبكة في دول أخرى كفرنسا، وإسبانيا، و المغرب، حيث أُلقي القبض عليهم بمساعدة الإنتربول.

وتمكنت السلطات الإيطالية من استرجاع حوالي 6 آلاف لوح شمسي بقيمة 3 ملايين يورو.