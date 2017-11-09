لحيازته سلاحًا مُهربًا.. باكستاني محكوم بالصلاة 3 سنوات في المسجد

في عقاب استثنائي، حكمت محكمة مدينة كراتشي في باكستان، أمس الأربعاء، على رجل باكستاني يُدعى “يوسف خان”، بإلزامه أداء الصلوات الخمس داخل المسجد مع الجماعة وبدون تقاعس لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية امتلاكه سلاحًا غير قانوني، كما وأقرت في حال لم ينفذ الحكم، أن يدفع غرامةً ماليةً قدرها 50 ألف روبية (نحو 7000 دولار أمريكي).

وذكر موقع “Pakistan Today”، أن إصدار الحكم جاء بعد تسجيل إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة كراتشي قضية امتلاك سلاح غير قانوني ضد خان في عام 2014، حيث نظرت المحكمة في القضية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ولا يُعد هذا الحكم الأول لمحكمة كراتشي في كونه حكمًا استثنائيًا، إذ قضت الشهر الماضي، في حكمها على رجل اصطدم بشرطي مرور بدراجته، بإلزامه بالوقوف مكان الشرطي مرة كل أسبوع لمدة ساعتين، وحمل لافتة نشر الوعي التي كان يحملها الشرطي.