إيداع قاتل أبنائه الثلاثة في مصر مستشفى الأمراض العقلية

قررت النيابة العامة في مصر إيقاف محاكمة قاتل مصري في العقد الرابع من العمر بعد ارتكابه جريمة قتل أبنائه الثلاثة مستخدمًا آلة حادة “بلطة”، إلى جانب شروعه في قتل زوجته لحين التأكد من سلامة قواه العقلية.

وأصدرت النيابة بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، اليوم الخميس، قرارها بإيداع المتهم المدعو “خالد محمود زعزوع”، 32عاماً، مستشفى الأمراض العقلية بالقاهرة لمدة 45 يوماً، وكتابة تقرير مفصل عن قواه العقلية.

وكان المتهم قد أقدم على قتل أبنائه الثلاثة الذكور منذ أيام، البالغين ترتيبًا (7 و6 و5 سنوات)، إلى جانب محاولة قتل زوجته (29عاماً)، مستخدماً “بلطة”، قام بضربهم بها وتمزيق أجسادهم، فيما لا تزال زوجته تتلقى العلاج وهي في حالة صحية حرجة.

وقال المتهم في أقواله الأولية، إنه كان نائماً وحلم بأن زوجته وأبناءه يطلبون منه الذهاب إلى مستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج، الأمر الذي أغضبه بشدة، ليستيقظ ويرتكب جريمته تجاه أبنائه وزوجته.

وأضاف المتهم أنه لم يكن يشعر بحقيقة ما فعله إلى حينما حضر رجال الأمن والبحث الجنائي للمنزل وقبضوا عليه، مشيراً إلى أنه كان يشعر بأنه “يحلم”، بحسب تعبيره.

وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة بعد أقواله، ليأتي قرارها بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من سلامة قواه العقلية.