اعتقال أكبر “سمسار” لتجارة البشر في مصر

أعلنت سلطات الأمن المصرية، اليوم الخميس، تفكيك أكبر شبكة لاستغلال أطفال الشوارع في البلاد، واعتقال أفرادها، من بينهم زعيم الشبكة ،وهو مواطن مصري، وصف بـ”أكبر سمسار لتجارة البشر في مصر”.

وقالت مباحث القاهرة: “إن هذا السمسار، الذي لم تكشف عن هويته، يشتري أطفال السِفاح ،الذين تلدهم فتيات الشوارع، ويبيعهم لطبيب، وممرضة، مقابل 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارًا) للطفل الواحد.

وأشارت التحقيقات إلى أن رجال مباحث قسم شرطة “البساتين” ،في القاهرة، تلقوا معلومات حول قيام سمسار ببيع طفل رضيع لطبيب وممرضة، لافتة إلى أن التحريات كشفت عن تشكيل المتهم لعصابة تقوم بالاتجار بالبشر، وتشتري الرضع ،الذين تلدهم فتيات الشوارع، مقابل 5 آلاف جنيه للطفل الواحد ،ثم يبيعهم للطبيب والممرضة بمبلغ أكبر.

وأكدت التحريات أن الممرضة والطبيب ،يتفقان مع سماسرة آخرين ؛لشراء هؤلاء الأطفال ؛ليتم بيعهم لأشخاص يعانون من العقم، بينهم عرب يحضرون لمصر لشراء الأطفال.

وأظهرت التحقيقات أن قيام المتهم بالاتفاق مع شباب من الشوارع لممارسة الجنس مع الفتيات، ومن ثم يقوم بانتظار ولادتهن في المستشفى، التابعة لذات الطبيب، وبعدها يقوم ببيع الجنين مقابل مبالغ مالية.