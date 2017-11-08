بينما كان يحوّل رواتب موظفيه.. عصابة تسطو على مدير  بالإمارات في وضح النهار 

أقدم 3 آسيويين في دولة الإمارات (الأول ميكانيكي والثاني سائق والثالث عامل)، على سرقة 133 ألف درهم (ما يقرب من 36 ألف دولار) ومبالغ بعملات أخرى بالإكراه من مدير آسيوي بعد الاعتداء عليه بالضرب والركل واللكم أثناء سيره في الطريق العام منتصف الظهيرة، متجها إلى إحدى الصرافات لإيداع المبلغ في حساب رواتب موظفيه.

وتنظر محكمة الجنايات في محاكمة الآسيويين الثلاثة بتهمة السرقة، حيث قال المجني عليه في التحقيقات إنه كان برفقة سائقه وقام بتحويل 36 ألف دولار أمريكي إلى 133 ألف درهم إماراتي، وتوجه إلى صراف آخر لإيداعها في حساب رواتب موظفيه، وعند وصوله إلى شركة الصرافة فوجئ بشخص يأتي من خلفه ويسحب الحقيبة التي بحوزته فتمسك بها، فباغته المتهم بالركل والضرب محاولا انتزاع الحقيبة منه إلا أنه ظل متمسكا بها وهو يصرخ مستغيثًا، وفجأة نزل شخص آخر من سيارة كانت قريبة وبدلا من مساعدته فوجئ به يضربه مع المتهم الأول وتمكنا سويا من انتزاع الحقيبة والفرار.

وقالت صحيفة “الإمارات اليوم”، إن المتهم “أُصيب أثنا عملية السطو بكدمات في أنحاء مختلفة من جسده”، مؤكدًا تعرفه على المتهمين في طابور التشخيص بعد عرضهم 3 مرات عليه.

وقال سائق المجني عليه، إنه قاد السيارة به حين توجه لتحويل المبلغ في الصرافة الأولى، وشاهد سيارة من طراز “تيدا” تقف بجانبهم وينزل منها شخصان دخلا خلف المجني عليه إلى شركة الصرافة، فيما بقي ثالث بجوار المركبة، وحين عاد المجني عليه من الشركة، واتجها سويا إلى شركة الصرافة الأخرى، لاحظ أن السيارة تلاحقهم.

وتابع أنه عقب إنزال مديره عند الشركة الأخرى وتوجهه إلى موقف سيارات يبعد 30 مترًا، فوجئ بعد نحو دقيقة بعودة المجني عليه وهو في حالة هلع ويصرخ بأنه تعرض للسرقة، فبادر إلى ذهنه فوراً الأشخاص الذين كانوا يلاحقونه لأن الواقعة حدثت في منتصف النهار، الساعة الواحدة ظهراً لكنه لم يسمع صوت استغاثة المجني عليه لأنه كان يشغل الراديو في السيارة.

وأوضح في أقواله، أنهما حاولا ملاحقة الجناة إلا أنهما لم يعثرا عليهم، إلى أن قبضت الشرطة عليهم واعترفوا بالسرقة.