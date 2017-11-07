شرطة أبوظبي تكشف تورط صيدلية في بيع حبوب مخدرة (صورة)

ألقت شرطة أبوظبي القبض على جميع أفراد كادر طبي لإحدى الصيدليات ،في إمارة العين، عقب كمين محكم؛ لترويجهم لحبوب مخدرة، مراقبة طبيًا، ودون وصفات رسمية.

وذكر مدير مديرية مكافحة المخدرات، العقيد طاهر الظاهري، أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص، من جنسيات عربية وآسيوية، من بينهم مالك الصيدلية، بعد اكتشاف تورطهم بترويج حبوب مراقبة طبيًا، حيث تم تحريز 13 ألف قرص، مخبأة داخل مستودع خلف الصيدلية، وفق صحيفة “الإمارات اليوم”.

وفي التفاصيل، تلقت الشرطة معلومات تفيد بوجود صيدلية تدير نشاطًا غير مشروع ،من خلال بيع حبوب مخدرة، دون وصفات طبية، بغرض التربح المادي.

وإثر تحريات ثبت تورط الصيدلية، وتم ضبط الجناة بحالة تلبس، وتم إحالة المتهمين مع المحرزات إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.