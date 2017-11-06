تفاصيل جديدة حول اختفاء 3 طالبات بمصر في ظروف غامضة

كشفت أسر 3 طالبات مصريات تفاصيل جديدة حول اختفائهن في ظروف غامضة خلال ذهابهن لتلقي درس خصوصي في إحدى قرى محافظة “أسيوط” جنوب البلاد.

وأفادت الأسر بأنها تلقت اتصالات من مجهولين يؤكدون فيها التحفظ على الفتيات من أجل الحصول على فدية.

وقال أحد أفراد أسرة الطالبة المختفية هاجر لـ”إرم نيوز” إن “ابنتهم كانت في طريقها مع زميلتين لها إلى إحدى قرى مركز ديروط بأسيوط لتتلقى درسًا تعليميًا، حيث استقلن توك توك قبل أن يختفين في ظروف غامضة”.

وأضاف أن “الطالبات الثلاثة المختفيات، في المرحلة الإعدادية، وأسماؤهن سارة 14 عاماً، وهاجر 13 عاماً، وإيمان 14 عاماً”، مبينًا أنه “سيتم تتبع رقم الهاتف الذي تواصل معهم لمحاولة الوصول إلى الفتيات”.

وكان أهالي الطالبات الثلاث تقدموا ببلاغ إلى الجهات الأمنية عن اختفاء الفتيات، داعين السلطات إلى “التحرك وإعادتهن وكشف غموض اختفائهن المفاجئ”.