آسيوي يغتصب رضيعة في غياب والدتها

في جريمة بشعة، أقدم رجل هندي، يبلغ من العمر 33 عامًا، على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 18 شهرًا، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقًا للصحيفة، فإن “الجاني راكيش بهاثناغار الذي يعمل في مطبعة، ارتكب جريمته أثناء وجود زوجته في الخارج، لكن أطفاله كانوا حاضرين أثناء الجريمة، التي وقعت في منزل مكون من غرفة واحدة”.

وطبقًا لتقارير شرطة منطقة “آمان فيهار” في دلهي، “عثرت والدة الضحية على طفلتها خارج منزلها، وهي تنزف دمًا وتتألم، في حين نقلتها إلى المستشفى، حيث تتعافى الآن بعد العلاج”.

بدورها، التقت رئيسة لجنة دلهي لشؤون المرأة سواتي ماليوال، بالصغيرة المصابة بجروح بالغة، قائلة : إن “الطفلة المسكينة، لا تستطيع الكلام”.

وأضافت على “تويتر: “لا يمكن وصف مشاعري عند لقاء الطفلة ضحية الاغتصاب، لقد مرت بالكثير من الألم، كيف أجيب على أسئلتها الصامتة؟”.

وقال أحد الضباط: “كانت زوجة راكيش تغسل الملابس على سطح المنزل، وهرعت إلى الطابق السفلي عند سماع صراخ الطفلة”، موضحًا أن “الجاني لاذ بالفرار، لكن تم القبض عليه، وهو الآن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة، بعد إدانته بموجب قانون حماية الأطفال”.