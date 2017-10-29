خليجي يعتدي على رجل إطفاء مد له يد العون

اعتدى مواطن كويتي على ضابط إطفاء بالضرب والإهانة ،رغم أنه كان يقوم بواجبه تجاه منزل المعتدي ،الذي كانت النيران تشتعل فيه.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الأحد، أن “ضابطًا في الإدارة العامة للإطفاء برتبة رائد سجل قضية تعد وإهانة على موظف عام؛ إثر قيام مواطن كويتي بضربه وإهانته ،خلال تعامل المجني عليه مع حريق في منزل المدعى عليه”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن “الرائد إطفائي قال: إنه توجه للتعامل مع حريق في منطقة جابر العلي ،وخلال قيام رجال الإطفاء بأداء مهام عملهم ؛للسيطرة على الحريق ،فوجئ بشخص عرّف بنفسه على أنه صاحب هذا المنزل الذي اندلع فيه الحريق”.

وأضاف الضابط: “حرصًا على سلامة صاحب المنزل قمت بمنعه من الدخول، وإذ به يقوم بضربي وإهانتي أمام الجميع”.