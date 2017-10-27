صوّروا الجريمة دون تدخل.. عامل نظافة يغتصب فتاة في وضح النهار أمام المارة (صورة) 

وقعت شابة هندية، الأحد الماضي، ضحية جريمة اغتصاب بشعة على طريق عام ومزدحم في وضح النهار غرب الهند، وما زاد الأمر سوءًا هو تجاهل المارة للأمر، بل وتصوير الحادثة دون أن يتدخلوا للمساعدة.

وبحسب موقع “اليوم 24” كانت الشابة تجلس تحت شجرة، حيث قيل إنها تستريح أسفل منها في ولاية اندرا براديش، حين أقدم عامل نظافة عمره 23 عامًا على اغتصابها أمام أعين المارة.

وذكر المصدر “أن الشابة في أواخر العشرينات، وغادرت منزل الزوجية إثر خلافات مع زوجها، فيما استغل الجاني ويدعى “غانجي سيفا” ضعف جسد الضحية وإرهاقها بسبب عدم تناولها الطعام وقلة النوم لأيام عدة”.

وألقت الشرطة في ولاية اندرا براديش القبض على المغتصب وهو محتجز قيد التحقيقات.