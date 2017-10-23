مدير في دبي يهدد بقتل امرأة وأسرتها إذا تزوجت بغيره

تنظر محكمة الجنايات في إمارة دبي، بقضية متهم من جنسية دولة آسيوية، قام بتهديد امرأة بقتل أمها وأفراد أسرتها، ثم قتلها شخصيا إذا تزوجت غيره، كما وجه لها عبارات نابية في رسائل عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المجني عليها، وتبلغ 30 عاما وتعمل مساعد مدير إدارة موارد بشرية لإحدى الجهات، إنها أرسلت سيرتها الذاتية للمتهم قبل الواقعة بـ6 أشهر في سبيل الحصول على عمل، بحسب رسالة تلقتها عبر شبكة “لنكد إن”، إلا أن المتهم استغل السيرة الذاتية وبدأ في مضايقتها بإرسال رسائل عبر بريدها الإلكتروني وتطبيق “واتساب”، تفيد بأنه معجب بها ويريد الزواج منها، لكنها رفضت طلبه، وفق صحيفة “الإمارات اليوم”.

وبينت، أن المتهم صار يلاحقها بعد ذلك في مكان ويراقبها ويتصل بها من فترة لأخرى من أرقام مختلفه، لكنها لم تعره اهتماما، حتى اتصل بها ذات يوم وأبلغها بأنه موجود خارج مقر عملها، وهددها بأنها لو تزوجت بغيره فسوف يقتلها وأفراد عائلتها، وأرسل إليها رسائل سب عبر “واتساب”، فحررت بلاغاً ضده وتم القبض عليه.